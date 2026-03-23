Свердловская музкомедия примет участие в проекте «Театр без границ»

В преддверии 27 марта, Всемирного дня театра, социальная сеть «Одноклассники» и портал Культура.рф запускают проект «Театр без границ».

В нем примут участие пять театров из разных регионов России – от Москвы до Сахалина, и у каждого своя история.

Белгородскому театру имени М. С. Щепкина почти 90 лет, и за билетами здесь выстраиваются очереди. Пермский «Театр-Театр» называют «волшебным муравейником», где каждый работает ради чуда для зрителей. Свердловскому театру музкомедии в Екатеринбурге тоже больше 90 лет: две сцены, 460 сотрудников, свыше 1600 спектаклей в год и 25 «Золотых масок». В театре имени Вахтангова шутят, что за счастье работать здесь можно брать плату на входе. А самый восточный участник проекта, Сахалинский театр имени А. П. Чехова, напоминает: для театра нет расстояний.

Пользователи ОК смогут увидеть видеоэкскурсии по каждому театру, которые помогут погрузиться в атмосферу, узнать историю и заглянуть за кулисы. Кроме того, будут доступны подборки в формате карточек с рекомендациями для зрителей – каждый театр выбрал пять спектаклей, с которых советует начать знакомство с репертуаром. Также в рубрике «Человек из театра» выйдут короткие видеоклипы с представителями разных театральных профессий: помощниками режиссеров, реквизиторами, гримерами постижерами, представителями PR служб и руководителями художественно постановочной части. Героями стали не актеры, а те, кто остается в тени, но без кого театр невозможен.

«Одноклассники» – народная социальная сеть, поэтому в этом проекте мы сознательно ушли от столичного лоска и показываем театры в разных регионах: Москва, Белгород, Пермь, Екатеринбург и Сахалин. Театр объединяет людей по всей стране, а его главная ценность – люди, которые в нем работают. И объединяет их всех одно – искренняя любовь к своему делу», – отметил Андрей Березкин, руководитель направления стратегических партнерств в ОК.

Все материалы проекта будут доступны в группах партнеров в «Одноклассниках» с 23 по 29 марта 2026 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

