В ФСБ рассказали, сколько уральцев готовы стать террористами

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области рассказали, что из 28 тысяч человек 10 – потенциальные террористы. Таковы результаты социального эксперимента, который проводили чекисты на Среднем Урале.

Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева в эфире ОТВ сообщила, что в ходе эксперимента сотрудники ведомства разместили объявления, подобные тем, которые размещают «кураторы», с предложением легких денег.

«Людям предлагалось перейти в анонимный телеграм-бот и продолжить общение уже конкретно с информацией, что же необходимо делать. Всего за несколько часов объявления посмотрели 28 тысяч человек, 176 человек перешли в бот и нажали кнопку «старт», – отметила она. – На первом этапе говорили про анонимность, что мы будем общаться в дальнейшем без имен и паспортных данных. Мы предлагаем вам заработать, но не совсем законным путем. На этом этапе 40 человек вышли из чата. На втором этапе предлагали несколько направлений работы. В одном случае это курьерская доставка. Денег там обещали в районе 50-60 тысяч рублей за подработку, а вот вторая работа уже была более тяжкая: совершение диверсии, вывод из строя объектов инфраструктуры – предлагали якобы до 3 млн. Здесь 56 человек также нажали кнопку «нет» и отказались продолжать диалог. До конца дошли 10 человек. За 3 часа мы нашли 10 потенциальных людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию».

Екатеринбург, Елена Сычева

