На Урале поезд сошел с рельсов

В Свердловской области сошел с рельсов пассажирский поезд Ивдель – Серов. К счастью, опрокидывания вагонов не произошло, никто из сотрудников или пассажиров не пострадал. Сейчас ведутся восстановительные работы.

«С целью координации работы правоохранительных органов на место выехал Серовский транспортный прокурор. По данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В пресс-службе СвЖД уточнили, что временно изменят маршрут двух поездов – через станции Серов и Каква проследуют электрички № 6983 Серов – Карпунино и № 6969 Серов – Верхнекондинская. Отменен пригородный поезд № 6968 Ивдель l – Серов.

Екатеринбург, Елена Сычева

