Злостного алиментщика с Урала нашли в Белоруссии и опознали по родинке

Жителя Верхней Пышмы, который задолжал своим детям более 1 млн рублей по алиментам, нашли в Белоруссии, задержали и отправили на родину.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, отец 11-летнего мальчика и 10-летней девочки скрывался от уплаты алиментов и был объявлен в исполнительный розыск. Мужчину нашли в Белоруссии, однако он заявил тамошним сотрудникам правопорядка, что детей у него нет, паспорт он потерял, и вообще это не он.

После видеосвязи с бывшей супругой должник был идентифицирован, женщина скинула белорусским милиционерам копию его паспорта. К распознанию должника подключилась и его мать, она узнала сына по родинке на теле.

В кратчайшие сроки паспорт должника был восстановлен, а сам он депортирован на родину. В аэропорту Екатеринбурга его встречали судебные приставы. С самолета мужчина препровожден на составление протокола о неуплате алиментов. Суд приговорил должника к 30 часам обязательных работ. Если отец не приступит к выплате алиментов, ему грозит уже уголовная ответственность.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

