Крашенинников: срок давности по оспариванию итогов приватизации составит 10 лет

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, который установит 10-летний срок исковой давности для дел по оспариванию итогов приватизации.

Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Свердловского заксо председатель комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников. По словам парламентария, это очень важный вопрос и для всей страны, и для Урала, потому что без этих сроков давности бизнес не чувствует себя защищенным.

Законопроект поможет защитить работающие предприятия, которые платят налоги, платят зарплаты. Накануне проект закона одобрила правительственная комиссия, а в ближайшее время его внесут в Госдуму. Будет установлен 10-летний срок по оспариванию итогов приватизации. «Надеюсь, это позволит скорректировать подход к судебной практике и позволит защитить права добросовестных приобретателей», – отметил Павел Крашенинников.

Депутат также добавил, что, по мнению некоторых правоохранителей, никаких сроков давности по приватизации не нужно, но он с ними не согласен: «А что тогда с Гражданской войной, или монгольским нашествием? Где мы должны остановиться? Такие пределы (10 лет) по гражданско-правовым сделкам еще Екатерина Великая ввела. Если речь идет о недобросовестном приобретении, коррупции, здесь, конечно, нужно смотреть отдельно».

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube