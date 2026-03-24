В центре Екатеринбурга отключили отопление. Об этом рассказали жильцы дома на Попова, 18 (ЖК «Ленина, 8»). Правда, это еще не переход на летний сезон, а временная мера. «Пришло уведомление от управляющей компании, что сегодня отключают отопление. Говорят, какие-то ремонтные работы», – рассказала жительница первой очереди дома Анна.

Вернуть тепло в батареи обещают сегодня ночью. Работы должны завершиться до 23:00.

Отметим, отключать тепло в связи с завершением зимнего сезона начнут, скорее всего, не раньше конца апреля – начала мая. По федеральным нормам, основанием для этого является установившаяся теплая погода: среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов в течение 5 дней подряд. Как правило, постановление главы Екатеринбурга о завершении отопительного сезона подписывают в первых числах мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

