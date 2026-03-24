Отчим сжег лицо ребенку – дали 3 года

В Артемовском пьяный отчим кинул горящую тряпку, пропитанную ацетоном, в лицо трехлетнему мальчику. Пьяный мужчина ссорился со своей сожительницей – и решил поквитаться с ее ребенком. У мальчика обгорело лицо и кожа головы, рубцы останутся навсегда.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вред здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Вину фигурант признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Артемовский, Елена Сычева

