Детский оркестр «АртДжаз» представил Екатеринбург на Международном фестивале в Москве

Сводный оркестр «АртДжаз» школ искусств Екатеринбурга выступил на XII Международном фестивале-конкурсе «Детский Триумф Джаза». Коллектив, созданный при поддержке АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), преодолел серьезный отбор. На участие в фестивале было подано более 300 заявок. До очного этапа, который прошел в Москве с 10 по 12 марта допустили лишь 61 участника, в том числе – 9 оркестров.

«АртДжаз» представил две композиции: «Караван» Хуана Тизола и «Лунную серенаду» Глена Миллера. По итогам выступления коллектив получил звание лауреата 3 степени.

«Мы рады, что оркестр «АртДжаз» покоряет все новые вершины. Это результат совместной работы школ, педагогов, детей, музыкантов. Со своей стороны, мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов в Академическом», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Оркестр «АртДжаз» был создан в 2025 году на базе Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова, филиал которой функционирует в Академическом районе. Также в состав коллектива входят талантливые ребята из других музыкальных школ города: ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина, ДМШ № 3 имени Д.Д. Шостаковича, ЕДМШ № 8, ДШИ № 12, ЕДШИ № 9. С начала творческого пути оркестром руководит дирижер Александр Хрушков.

ГК «Кортрос» передала здание с современным оборудованием в Академическом Екатеринбургской детской школе искусств № 6 к празднованию 300-летия столицы Урала.

