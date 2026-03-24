Вандалы изуродовали Георгия Победоносца

В центре Екатеринбурга вандалы изуродовали граффити с изображением Георгия Победоносца. 10 лет назад его нарисовал бразильский стрит-арт-художник Тиаго Мацца, который специально приезжал в Россию ради участия в «Стенографии».

Отметим, что на том же здании находится граффити-портрет екатеринбургского бойца смешанных единоборств Петра Яна, который представляет команду «Архангел Михаил». Его сделали питерские художники после того, как Ян завоевал первый чемпионский пояс UFC. Эту работу вандалы трогать остерегаются.

Екатеринбург, Елена Сычева

