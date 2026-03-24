Более 700 шеф-поваров со всей страны съехались на уральскую «Кухню» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня открылся ресторанный форум «Кухня». В нем принимают участие более тысячи ведущих шеф-поваров, рестораторов и студентов профильных специальностей из 25 городов России. География участников форума – от Санкт-Петербурга до Якутии.

«Сегодня Екатеринбург по праву может встать в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом, претендуя на звание одного из ведущих ресторанных центров страны. Только представьте: ежедневно в нашем городе открывают свои двери более 400 заведений, где трудятся около 5 тысяч талантливых специалистов. Убежден, что форум станет важным шагом в развитии гастрономической сцены Екатеринбурга, еще больше укрепив его репутацию как одного из самых вкусных и радушных городов России», – приветствовал участников глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Форум «Кухня» продлится 24 и 25 марта на площадке Уральского центра развития дизайна. В течение двух дней пройдут мероприятия деловой программы, чемпионаты, мастер-классы, выставка поставщиков и производителей оборудования, инвентаря, продуктов питания и напитков. Главным событием станет Чемпионат по кулинарии и сервису имени В.Б. Беляева «Легенда Урала». В профессиональном соревновании определят лучшего шеф-повара, официанта и пиццайола.

Посетители смогут увидеть и попробовать необычные гастрономические блюда. Например, пиццу на патефоне, созданную в честь Петра Чайковского. По вкусу она напоминает русские щи, которые так любил знаменитый композитор. Кстати, на вопрос «какая пицца самая вкусная», профессиональные повара, не задумываясь, отвечают: «Горячая!». Также гости могут угоститься сырами с уральской фермы, которые взяли золотую медаль на конкурсе во Франции.

«Для профильного сообщества участие в форуме – отличная возможность обменяться опытом, обсудить главные перспективы и вызовы сферы общественного питания, найти новых поставщиков и партнеров. Для Екатеринбурга проведение подобного мероприятия позволяет продемонстрировать интерес города к активному развитию гастрономической, туристической, культурной сфер, а также подтверждает статус уральской столицы как одной из динамично развивающихся гастрономических столиц страны», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

