Екатеринбургскую транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку сотруднику мэрии

Транспортная компания «АвтоГамма» по решению суда оштрафована на 10 млн рублей за дачу взятки сотруднику администрации Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в январе 2022 года учредитель «АвтоГаммы» передал более 2 млн рублей главному специалисту отдела комитета по транспорту администрации города за беспрепятственное получение организацией субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров.

В отношении теперь уже бывшего муниципального служащего возбуждено уголовное дело, в отношении руководителя транспортной компании уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

