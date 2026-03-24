Педофил пытался выйти из колонии на 3 года раньше

В Свердловской области суд отказал педофилу, который растлил двух девочек, был осужден на 17 лет колонии строгого режима, но пытался выйти на три года раньше. Речь идет о преступнике из Серова, который в 2011 году над ругался сначала над 11-летней девочкой, а поле над 9-летней. Обеих жертв он подкараулил у школы.

Суд рассмотрел прошение педофила о замене неотбытого срока в колонии на исправительные работы, и отказал: во внимание были приняты характеристика из исправительной колонии, а также то, что осужденный не погасил долг по исполнительным листам. Он останется в ИК до конца срока.

Екатеринбург, Елена Сычева

