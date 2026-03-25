Скорая помощь два часа не могла доехать к пациенту из-за аварийного моста. Больной скончался

Бригада медиков долго не могла приехать к пациенту, так как на ее пути оказался аварийный мост. В итоге мужчине оказали помощь, но спасти не смогли.

Как сообщает телекомпания «4 канал», жителю села Маминского Николаю Сычеву стало плохо 7 марта. Семья вызвала скорую помощь, но по дороге медики наткнулись на заваленный снегом аварийный мост, о закрытии которого не знали.

«Приехала соседка напротив, сказала, что скорая поехала по другой дороге к мосту и застряла. С соседом на «газели» мы поехали выдергивать эту машину. Буксовал, мы его вытащили, приехала вторая скорая, тоже пыталась сюда пробиться через этот мост. Местные жители на легковой машине показали второй машине правильный путь. Но уже прошло порядка двух часов», – рассказал родственник Николая, Юрий Бежан. В итоге пациента доставили в реанимацию только спустя 2 часа, его ввели в искусственную кому, но вскоре он скончался. Родственники считают, что причина – именно в долгом пути до больницы. «Он не приходил в сознание, девятого числа у него была остановка сердца, запустили, и десятого числа он скончался. Как врачи сказали, большое кровоизлияние, 200 миллилитров в мозг. Это очень много, и время было упущено. То есть, если бы фельдшер пришла к нам домой, доехала, давление бы сбили», – говорит дочь погибшего Кристина.

Мост, преградивший путь медикам, на балансе района не стоит – это самострой, а значит, ремонтировать его чиновники не собираются. Жители боятся, что сооружение просто снесут, хотя до закрытия это был ближайший пешеходный путь до транспортной остановки и школы. Возбуждено уголовное дело, ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

