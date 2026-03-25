За два года в пансионате для долечивания помогли 3500 детям с онкологией

Два года исполнилось пансионату долечивания онкобольных детей при областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Он открылся в августе 2023-го, а в полную силу заработал в марте 2024-го. Строительство медицинского центра позволило на 30% увеличить количество пациентов, которым оказывают помощь.

«Здесь находятся дети из Уральского федерального округа, а также из Сибирского, Дальневосточного, Приволжского округов, в том числе те, кто приезжали к нам для таких сложных операций, как трансплантация костного мозга. За два года мы приняли 2000 семей, еще 1500 детей получили лечение в дневном стационаре», – рассказывает зам главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова.

Опыт Екатеринбурга перенимают другие регионы – сюда приезжали специалисты из Перми, Ростова-на-Дону, Оренбурга.

Запуск пансионата стал возможен благодаря совместной работе сразу нескольких меценатов – Фонда святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», «Ривьера-Инвест-Екб», застройщика Prinzip, УК «УЗТМ-Картэкс» и благотворительного фонда «Верь и живи!».

«Необходимость пансионата была назревшая, дети лечение получали, а с родителями видеться не могли. Нам необходимо было учесть множество функциональных моментов, часть из которых появилась уже в процессе, – учебные классы, теплый переход в соседнее здание, чтобы дети не ходили на улице, у них ведь иммунная система ослаблена. За две недели до конца строительства я абсолютно не был уверен, что мы его сдадим. Но мы запустили, справились, получилось все сделать», – вспоминает один из благотворителей Валерий Малышев.

Поздравить врачей приехали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и спортсмены команды «Архангел Михаил» Олег Оленичев и Александр Васильев.

«Когда в октябре 2021 года было подписано соглашение о строительстве, стало понятно, что каждая минута будет на счету – надо было успеть к 300-летию Екатеринбурга. Мы ставили перед собой цель увеличить количество трансплантаций на 30 процентов, и мы видим этот результат», – говорит Александр Андреев.

Во время визита Олег Оленичев встретился с детьми – будучи подростком, он сам перенес серьезное лечение от онкологии, во время которых у него удалили одну из мышц руки.

После восстановления он смог вернуться в профессиональный спорт и добиться там серьезных результатов. Этот пример стал еще одним лучом надежды на скорейшее выздоровление для ребят, которые прямо сейчас находятся в пансионате.

Екатеринбург, Елена Сычева

