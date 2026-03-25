Екатеринбургский аэропорт Кольцово переходит на летнюю навигацию с 29 марта. В весенне-летний сезон в воздушной гавани запланированы регулярные и чартерные рейсы по 84 направлениям. Из них 49 – внутри России и 35 – международные. Выполнять полеты будут 33 авиакомпании, в том числе 15 зарубежных. Ожидается, что в этот сезон службы аэропорта обеспечат свыше 42 тысяч взлетно-посадочных операций.

«Больше всего рейсов внутри страны традиционно будет выполнено по таким направлениям, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы, Новосибирск и Уфа. Наиболее востребованными зарубежными направлениями, как ожидается, станут Турция, ОАЭ, Узбекистан, Египет и Таджикистан», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Летнее расписание в аэропорту будет действовать до 24 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

