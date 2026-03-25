Уральцы скупают спецдекор к Пасхе

Уральцы начали готовиться к Пасхе. Напомним, что в этом году она будет отмечаться 12 апреля.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в магазинах и на маркетплейсах повышенным спросом уже пользуются скатерти, тематическая посуда, в том числе подставки для яиц, формы для выпечки куличей, блюда для подачи выпечки, тарелки с пасхальными символами, вазы, подсвечники и многое другое. В этом году также активным спросом пользуются супницы. Однако использовать их предлагается не по назначению, а для украшения стола луковичными.

Напомним, что тренд на луковичные цветы активно начал вируситься перед 8 Марта – уральцы скупали выгонку гиацинтов, нарциссов и украшали ими свои дома. На Пасху этот тренд сохраняется, но трансформируется – предлагается покупать выгонку нарциссов и украшать этими бело-желтыми цветами праздничный стол.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube