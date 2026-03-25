Открытка снова в моде: за год свердловчане отправили более 40 тысяч почтовых карточек

Сегодня, 25 марта, отмечается день рождения почтовой открытки. Считается, что в этот день 154 года назад в Российской империи появилось первое «открытое письмо». Бумажные открытки и сейчас пользуются популярностью, несмотря на развитие соцсетей и мессенджеров.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», за 2025 год жители Свердловской области отправили более 40 тысяч почтовых открыток. Только за первые три месяца 2026 года, включая пиковый период 8 марта, в почтовых ящиках региона оказалось около 5 тысяч поздравительных карточек.

Чаще всего свердловчане отправляют художественные и тематические открытки. Особым спросом пользуются коллекционные серии с видами Екатеринбурга, уральскими пейзажами и репродукциями картин. Часто такие открытки раскупаются в почтовых отделениях в первые же дни после поступления.

«Сегодня открытка переживает ренессанс. В эпоху мессенджеров получить бумажное письмо, на котором кто-то разборчиво написал имя, – это проявление заботы и осознанный тренд на «медленное» общение. Люди выбирают открытки не для сиюминутного уведомления, а как арт-объект или семейную реликвию, которую можно хранить годами», – отметила директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова.

История открытки в России началась с Высочайшего указа от 25 марта 1872 года. Тогда в стране впервые ввели в обращение «открытое письмо» (иностранное слово «карточка» тогда еще не прижилось). Первый отечественный экземпляр был техническим новшеством: на лицевой стороне размещали императорский вензель, номинал и надпись «Почтовое управление». Однако настоящий бум случился на рубеже XIX-XX веков, когда на лицевой стороне разрешили печатать изображения.

Для Екатеринбурга этот период стал «золотым веком» фотооткрытки. Благодаря снимкам Вениамина Метенкова и других уральских фотографов, открытки с видами Плотинки, Ново-Тихвинского монастыря и Главного проспекта разлетались по всей Российской империи, становясь визитной карточкой города.

В наше время открытку можно отправить не только в отделении связи, но и с помощью онлайн-сервиса. На сайте «Почты России» можно создать дизайн с собственным фото, а почта распечатает и доставит открытку адресату в классическом конверте или без него.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

