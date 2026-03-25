В УрФУ откроется центр кыргызоведения

В октябре 2026 года в Уральском федеральном университете планируется открыть центр кыргызоведения. Это будет отдельное помещение, где все желающие смогут познакомиться с историей и культурой Республики Кыргызстан. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге Максат Тентимишов.

По словам дипломата, культурный центр откроется в рамках сотрудничества УрФУ с Бишкекским государственным университетом. В целом в вузах Екатеринбурга сейчас учатся порядка 200 студентов из Киргизии, большая часть из них – в УрФУ и УрГЭУ. «Нам нужно развивать просветительскую сферу, чтобы больше людей из Свердловской области узнали про Кыргызстан. У нас есть культурное сотрудничество с регионом, между собой дружат школы и университеты, происходит обмен учебниками. В прошлом году у нас проводился летний лагерь для свердловских студентов, мы получили хороший опыт», – рассказал Максат Тентимишов.

Помимо культурного обмена республика налаживает научные и экономические связи со Средним Уралом. Как отметил консул, Киргизия заинтересована в получении промышленных товаров из Свердловской области и развитии собственных компетенций, а также активно продвигает свой туристический потенциал.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

