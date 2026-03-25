Свердловчане стали в 7 раз чаще интересоваться сервисами для планирования

В 2026 году жители Среднего Урала стали усиленно заниматься планированием и повышением личной продуктивности. Аналитики Yota изучили активность жителей в сервисах тайм-менеджмента и выяснили, что с января этого года трафик таких приложений и сайтов увеличился более чем в 7 раз.

Свердловчане также стали проводить в планировщиках заметно больше времени. Средняя продолжительность сессии с начала года выросла на 64%.

Как показывают данные, у процесса планирования есть сезонность. Так, больше всего пользователи проявляют активность весной: в этот период на такие сервисы приходится почти 80% годового трафика. После зимы люди налаживают рабочие и бытовые вопросы, выстраивают личные планы с помощью приложений.

К концу лета интерес резко падает и остается на минимуме до конца года. В январе все начинается заново: к февралю трафик вырастает в полтора раза, а к марту – уже более чем в четыре. Кроме того, сезонность влияет и на продолжительность использования приложений. В начале и конце 2025 года пользователи проводили в планировщиках около 10-12 минут, а весной, в разгар продуктивности, этот показатель доходил до 48-87 минут.

В Свердловской области лидером среди сервисов для планирования стал Toggl – на него пришлось 87% трафика. Далее следует YouGile (8%). Остальные сервисы занимают около 5% трафика.

Чаще всего таск-приложениями пользуются свердловчане 36-45 лет – на них приходится 28% от общего числа пользователей. За ними идут группы 26-35 лет (26%), 46-55 лет (20%) и 21-25 лет (10%).

Мужчины пользуются планировщиками чаще женщин – 66% против 34%. При этом мужчины активнее включаются весной, в самый продуктивный сезон, а женщины чаще возвращаются к планированию в начале года и летом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

