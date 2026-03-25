Главный по благоустройству Екатеринбурга оценил весеннюю уборку улиц (ФОТО)

Заместители главы Екатеринбурга Владимир Гейко и Александр Толкачев проверили качество уборки дворов в Верх-Исетском и Чкаловском районах. У чиновников возникли вопросы к очистке мусорных площадок.

«Замечаний много. Относительно контейнерных площадок в частности. Понятно, что их надо после зимы вычищать, приводить в идеальное состояние, менять контейнеры, в том числе убирать мусор. Необходимо в срочном режиме его вывозить, не дожидаясь месячника чистоты. Видели кучи собранного снега, которые нагребли управляющие организации. По возможности их нужно вывозить. Кроме того, не стоит снимать ответственности с жителей домов, которые не доносят пакеты с бытовым мусором до контейнеров, оставляя их прямо в урнах. Не должно быть разговоров: «Мы платим – за нас должны все убирать, а мы живем как хотим». Все должны придерживаться культуры проживания, любить город и не допускать, чтобы в нем было грязно», – заявил Владимир Гейко.

В мэрии отметили, что пока в работе с управляющими организациями работают договоренности о своевременной уборке контейнерных площадок и дворов. Однако при неисполнении поручений будут подключены административные меры воздействия.

Александр Толкачев сообщил, что из-за теплой погоды уборочная техника ДЭУ частично уже переведена на летний режим работы. «Мы приложим все усилия, чтобы очистить тротуары и проезжую часть от скопившейся грязи. А к 1 апреля завершим перевод на летний режим работы полностью всей техники», – пообещал вице-мэр, ответственный за благоустройство и состояние дорог.

Коммунальщики пяти районов города уже приступили к влажной уборке улиц. За минувшие сутки с улиц было вывезено более тысячи тонн снега и более 201 тонны грязи и мусора. Для уборки было использовано почти 660 кубометров воды, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

