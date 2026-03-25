Вандалка изрисовала стену дома-памятника – это уголовная статья (ФОТО)

В Екатеринбурге вандалка, которая называет себя художницей, испортила стены домов в центре города. Речь о Даше Скотине (творческий псевдоним).

Одно из пострадавших зданий – памятник архитектуры федерального значения, который входит в комплекс домов 1931-1933 годов постройки архитекторов Гинзбурга и Пастернака.

Сама автор в интервью местному СМИ заявила, что во время «сложного периода» «для избавления от негативных эмоций купила баллончики и пошла рисовать на стенах». «Почему-то снова захотелось – лет пять назад я чуть-чуть рисовала, пару граффити. Решила снова начать рисовать граффити чисто из-за стресса», – сообщила она.

Отметим, вандализм в отношении объектов культурного наследия – не административная, а уголовная статья 214.

Ранее вандалы сделали надписи на стене «Салюта». В арт-кластере предложили им прийти познакомиться, пообещав выделить целую стену на территории кластера с возможностью сделать нормальный эскиз, не оглядываясь по сторонам.

Екатеринбург, Елена Сычева

