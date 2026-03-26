Курсантка автошколы устроила ДТП в Белоярском (ФОТО)

Не имеющая водительских прав курсантка автошколы случайно выехала на встречную полосу и устроила ДТП в поселке Белоярском.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, авария случилась вчера вечером на улице Мира. 27-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-21120 не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась GAZ Next под управлением 49-летнего мужчины.

Девушку доставили в Белоярскую центральную районную больницу с травмами. Госпитализация ей не потребовалась.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем без прав, но штраф не заплатила. Теперь ей грозит наказание в виде двукратного размера неуплаченного штрафа, административного ареста на срок до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Женщина пояснила, что отвозила подругу, после чего поехала домой.

Водитель GAZ Next – житель Асбеста, имеющий водительский стаж 19 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 20 раз, в момент аварии был один. Освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Белоярский, Елена Владимирова

