В Сысерти возбудили дело об истязании пациентов частного рехаба

В Сысерти возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной наркологической клиники.

Как сообщает пресс-служба СКР, пациентов насильно удерживали на территории учреждения, причиняли физические и психические страдания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным СМИ, речь идет о филиале сети наркологических клиник «Свобода». Накануне бывший директор Кемеровского филиала этой сети был арестован по обвинению в оказании небезопасных услуг и покушении на незаконный сбыт наркотических, психотропных веществ и их аналогов.

Сысерть, Елена Владимирова

