Огурцы упали в цене, а яйца, помидоры и картофель – поднялись

В Свердловской области заметно выросли цены на куриные яйца, а также на большинство видов овощей, за исключением огурцов.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю стоимость куриных яиц регионе поднялась в среднем на 2,59% и составила 104,55 рубля за десяток. На 2-3,8% дороже стали многие виды овощей. Картофель подорожал до 47,65 рубля, капуста – 42,77 рубля, морковь – 59,37 рубля. Стоимость килограмма помидоров приблизилась к 330 рублям. Огурцы, наоборот, за неделю стали дешевле на 11,3% и стоят в среднем 235 рублей.

Кроме того, немного дороже стали рис и гречка, немного дешевле – пшеничная мука.

Екатеринбург, Елена Владимирова

