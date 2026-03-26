На ВИЗе дорога ушла под воду (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на ВИЗе дорога к новым ЖК оказалась полностью затоплена. Как сообщил «Новому Дню» житель Екатеринбурга Кирилл, вторую неделю машинам приходится фактически по колеса в воде проезжать по участку улицы Крауля, парковка у новостройки вообще почти на въезде залита водой.

Потоп на улице Крауля

Талые воды дорогу уже практически размыли, сообщают очевидцы, вместо асфальта она покрыта жидкой грязью.

Екатеринбург, Елена Васильева

