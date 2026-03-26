На ВИЗе дорога ушла под воду (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на ВИЗе дорога к новым ЖК оказалась полностью затоплена. Как сообщил «Новому Дню» житель Екатеринбурга Кирилл, вторую неделю машинам приходится фактически по колеса в воде проезжать по участку улицы Крауля, парковка у новостройки вообще почти на въезде залита водой.
Талые воды дорогу уже практически размыли, сообщают очевидцы, вместо асфальта она покрыта жидкой грязью.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»