В трех уральских городах уже полностью растаял снег

В Свердловской области идет активное таяние снега, в некоторых территориях он уже сошел полностью.

Как пишет синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», снежный покров уже сошел в Камышлове, Невьянске и Таборах.

В Нижнем Тагиле и Сысерти осталось по 4 см снега, в Ивделе и Тавде – 5 см, Серове и Тугулыме – 7 см, Екатеринбурге и Ирбите – 8 см, Кушве – 10 см.

Самые высокие сугробы остались в Шамарах (49 см), Туринске (47 см), Гарях (34 см), Красноуфимске (32 см), Каменске-Уральском (29 см).

Екатеринбург, Елена Владимирова

