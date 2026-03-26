В Свердловской области нашли убойный цех, где разделывали подозрительные туши

В Екатеринбурге выявили нелегальную схему поставки крупного рогатого скота и оборота мясной продукции. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в уральском управлении Россельхознадзора, свердловская организация легализовала на своей площадке животных неизвестного происхождения с использованием поддельных ветеринарных и товаросопроводительных документов. Документацию оформлял ветеринарный врач из другого региона от лица предприятия, которое официально заявило, что никаких договорных отношений с убойным цехом не было.

Инспекторы выяснили, что в 2025 году и за январь-февраль 2026 года на производственную площадку в Свердловской области поступило 5,9 тысячи коров примерно из 20 регионов России. Россельхознадзор совместно с правоохранительными органами провел проверку объекта. Оказалось, что на площадке нет надлежащих условий по убою и разделке скота, нет документов на приобретение животных. Более того, финансово-хозяйственная деятельность не велась, потому что юридическое лицо находилось в процедуре банкротства. При этом организация имела личный кабинет в электронном сервисе «Меркурий», где ветврач гасил подложные документы на поставку скота и оформлял транспортные документы на реализацию мясной продукции. В дальнейшем это мясо направлялось в социальные учреждения, розничные компании и на продовольственные рынки 37 регионов страны.

Деятельность предприятия остановлена. После возбуждения уголовного дела Россельхознадзор заблокировал в сервисе «Меркурий» все операции и аннулировал ветеринарные документы на оборот скота неизвестного происхождения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube