В субботу на Урале потеплеет до +20

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится теплая погода, средняя суточная температура составит +5…+8 °C, что на 6-8° выше нормы.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в пятницу, 27 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью 0…+5°, в горах и низинах до -3°, днем +1…+18°. В Екатеринбурге без осадков, ночью +4°, днем +17 °C.

В субботу, 28 марта, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь. Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью +2…+7°, в горах и на севере до -3°, днем +15…+20°, на севере +12…+17°.

В воскресенье, 29 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью 0…+5°, в горах до -5°, днем +12…+17°, в Екатеринбурге +16 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

