В Екатеринбурге увеличилось количество дневных лагерей для школьников

В Екатеринбурге сегодня начался второй этап записи в пришкольные детские лагеря отдыха на первую летнюю смену. Родители могут подать заявления на оставшиеся свободные места через «Госуслуги» или лично в МФЦ. По данным мэрии, на 26 марта в лагерях дневного пребывания остается 6148 свободных мест, из них 764 для детей-льготников (то есть со 100% оплатой путевки).

Как сообщили «Новому Дню» в городском департаменте образования, с каждым годом количество лагерей с дневным пребыванием детей увеличивается. «За весь период отдыха и оздоровления детей, включая весну и осень, в Екатеринбурге будет работать 194 лагеря, организованных на базе муниципальных образовательных организаций. В 2025 году их количество составляло 179 лагерей. Всего городские лагеря заработают на базе 156 муниципальных школ города (в 2025 году было 155), 8 учреждений дополнительного образования, на базе четырех клубов по месту жительства и 26 дошкольных организаций (в 2025 году было 16). Так, в весенние каникулы откроется 91 лагерь дневного пребывания детей, в них отдохнут 5940 детей. В летний период откроется 170 лагерей с дневным пребыванием детей. В них планируется оздоровить около 24 тысяч детей. Также летом будет работать востребованная родителями третья смена. Она отроется на базе 9 лагерей. Осенью откроется 39 лагеря, в них планируется оздоровить 2515 детей. Количество открывающихся городских лагерей зависит от величины административного района и количества обучающихся в них. Например, самое большое количество лагерей за весь период будет работать в Чкаловском районе – 34 лагеря», – рассказали в департаменте.

Всего в этом году курс оздоровления пройдут более 68 тысяч детей: 32 тысячи в пришкольных лагерях, более 31 тысячи – в загородных, 5 тысяч – в санаториях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

