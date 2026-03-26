Клещи проснулись. В Свердловской области уже трое пострадавших

На Среднем Урале начался сезон клещей. Как сообщает Роспотребнадзор, уже есть трое пострадавших от укусов паукообразных. Два екатеринбуржца подхватили клещей, когда выезжали на свои садовые участки – на Шарташе и в Сысертском округе. Также клещ укусил ребенка в Нижнем Тагиле.

В ведомстве напомнили, что лучшей профилактикой заражения клещевыми инфекциями является прививка против энцефалита. Во время отдыха на природе необходимо защищать тело и голову одеждой, использовать репелленты и регулярно проводить осмотры себя и домашних питомцев.

Если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт или аккуратно извлечь его самостоятельно. Клеща нужно доставить в лабораторию для исследования, при обнаружении в нем возбудителей инфекций – обратиться к врачу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

