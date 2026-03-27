В семье белоруких гиббонов в зоопарке пополнение (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке в семье белоруких гиббонов родился детеныш. Малыш появился на свет еще 28 января, но родители, Гера и Рокки, все еще не подпускают к нему людей, поэтому пол пока неизвестен.

В рацион Геры добавили кальцинированный творог и ассорти из свежемороженых ягод: черники, клубники, вишни, смородины, малины, ежевики, клюквы и брусники.

В зоопарке рассказали, что детеныш растет и с интересом изучает окружающий мир, особенно его привлекает пение родителей. «Пение гиббонов – уникальное явление: оно отличается у разных видов, полов, возрастов и даже зависит от территории обитания. В их репертуаре – любовные мотивы, сигналы тревоги и строгие предупреждения для чужаков», – пояснили специалисты.

В природе белорукие гиббоны обитают в субтропических лесах, проводя большую часть жизни на деревьях. Эти приматы отличаются высоким интеллектом, способны использовать простейшие орудия и даже выражают эмоции мимикой, «улыбаясь» в подходящих ситуациях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

