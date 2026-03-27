Мужчине не дали вывезти из России фамильный старинный самовар (ФОТО)

Кольцовские таможенники не дали пассажиру рейса Екатеринбург – Баку вывезти из России старинный самовар, представляющий культурную ценность.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, гражданин рассказал, что самовар – семейная ценность, которую передавали из поколения в поколение, но в последние годы он пылился у дяди в гараже в Челябинске. Потом дядя подарил самовар племяннику, который повез его домой в Баку, чтобы там пить чай.

Как установили эксперты, латунный самовар создан более 100 лет назад и является культурной ценностью, его произвели на фабриках купцов братьев Шемариных, «поставщиков Двора Его Императорского Величества Шаха персидского». Весь самовар уставлен клеймами и некоторые из них еще можно прочитать: «франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург», «за трудъ и успехъ», «Николай II имп. Самодер. Росс».

Сейчас таможенники решают вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 16.2, 16.3 КоАП России «Недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube