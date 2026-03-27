Депутата Госдумы пристыдили за слова сожаления о рожающих после 30

Депутата Госдумы Татьяну Буцкую пристыдили ее же подписчицы за неосторожное высказывание о рожающих после 30. Парламентарий активно выступает за повышение рождаемости, и иногда допускает кажущиеся и женщинам, и мужчинам некорректные заявления. Очередной ее пост был посвящен репродуктивным возможностям после 35.

«Вероятность родить ребенка от мужчины старше 35 лет в два раза ниже, чем от более молодого партнера. Это следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, утвержденных Минздравом. Отмечается, что рожденные от возрастных мужчин дети отличаются худшими показателями здоровья. Существуют убедительные доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития», – написала она в своем блоге. «Вообще идеально первого ребенка до 25 лет родить. Но рожают-то в 28, в 26, 30. К сожалению, и 30, и 35 есть. Все-таки медицина может многое, но далеко не все, а с природой не поспоришь. Когда я училась в медицинском институте, то нас учили, что после 35 лет количество генетических заболеваний у детей, рожденных у таких мам, возрастает в геометрической прогрессии», – добавила она.

Пост Буцкой вызвал массу негатива у ее подписчиц. «Считаю, что подобные посты никак не замотивируют рожать раньше. Однако тех, кому ближе к 35, они могут оттолкнуть от мысли о рождении ребенка», – написала Ольга.

Многие отметили, что не всегда беременность наступает по одному желанию. «Если женщина рожает после 30, это не значит, что до этого она прям не хотела ребенка. Я родила первого ребёнка в 32, и мой путь к материнству занял почти 8 лет. Все 8 лет – обследования, гормональные терапии, стимуляции, инсеминации, много слез и некомпетентных врачей. Не совсем корректно, на мой взгляд, говорить о том, что идеально родить первого до 25. Наверное, и я хотела родить в 25, но увы не по своей вине родила позже. Слава Богу, что родила, и никто не имеет права упрекать женщин, родивших после 30 и тем более после 35, в том, что они не сделали этого ранее. А то все любят громкие слова о женской солидарности, женщине нужна женщина и т.д. Оно и видно, насколько искренни эти слова», – возмутилась Наталия.

«Меня мама в 38 родила. Спасибо, теперь буду знать, что [я] человек некачественно воспроизведенный. Татьяна, вы хоть подбирали бы слова… все-таки вы депутат, и должны уметь общаться с электоратом», – написала Анна.

Добавим, что у самой Татьяны Буцкой два сына – первого она родила в 28 лет, второго – в 36.

Екатеринбург, Елена Сычева

