В Екатеринбурге побит температурный рекорд марта

Вчерашний день, 26 марта, стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Екатеринбурге. Днем воздух прогрелся до +14,1 C°, поставив суточный рекорд максимальной температуры. Предыдущий рекорд (+12,3°) держался с 1988 года, сообщает синоптик Алексей Пулин.

Однако это явно не последний температурный рекорд, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление. На территорию региона поступает тропическая воздушная масса из Средней Азии, поэтому дневные максимумы температуры 27 марта можно ожидать в диапазоне +15…+20°.

«В субботу антициклон отступит восточнее, а на Урал сместится ложбина, соединяющая два циклона, которые расположены над Каспием и над Баренцевым морем. При этом тепло в регионе сохранится, но погода ожидается преимущественно облачной (поэтому дневные температуры несколько снизятся). По северу области на холодном фронте пройдут дожди. В воскресенье фронт сместится южнее, двигаясь через Свердловскую область в сторону Южного Урала. Для 29 марта в регионе также прогнозируется облачная погода, но осадков практически не будет. На севере области несколько похолодает (днем ниже +10), в южных районах теплая погода останется без изменений», – дает прогноз метеоролог в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

