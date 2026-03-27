Грачи прилетели на Урал

Весна наступает – на Урал вернулись первые грачи. Как сообщает «Новый День», птиц еще совсем немного, но их уже видели в Талице и Богдановиче.

Вслед за грачами на Среднем Урале появятся другие перелетные птицы – начнется активная миграция. Так, в конце марта после схода снега прилетают скворцы и зяблики. В начале апреля возвращаются жаворонки. Большая часть птиц, в том числе водоплавающих (кулики, чайки, утки, лебеди), летит на Средний Урал уже в середине апреля. Массовый прилет начнется в конце апреля – начале мая. Последними возвращаются стрижи и другие насекомоядные птицы (чечевицы, камышовки) – почти в конце мая – когда их кормовая база сформируется.

Екатеринбург, Елена Васильева

