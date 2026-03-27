Новые очистные сооружения в Ревде показали первые положительные результаты (ФОТО)

В Ревде делегация чиновников минЖКХ и депутатов проверила результаты работы модернизированных очистных сооружений. Объект был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию в октябре 2025 года и уже демонстрирует высокие технологические показатели по очистке сточных вод. Донастройка оборудования будет вестись до октября 2026 года, сейчас специалисты решают проблему удаления из стоков нитратов и фосфатов.

«Тема чистой воды была для Ревды больной больше 15 лет. Мы уже решили проблему с водоснабжением, построив станцию в поселке Совхоз. Теперь же решаем вторую, не менее важную, задачу – очистку стоков. Старая станция не справлялась, и в реку Чусовую уходила вода с превышением нормативов. Новый объект уже показывает гораздо лучшие результаты, и мы уверены, что после завершения всех настроек он полностью достигнет заложенных проектных показателей. Это означает, что стоки будут очищаться до уровня, безопасного для рыбохозяйственных водоемов. Мы перестанем вредить природе, и экологический баланс в реке восстановится», – отметил председатель думы Ревды Андрей Мокрецов, который участвовал в инспекции нового объекта.

Как проходит процесс очистки канализационных стоков, объяснили представители муниципального Водоканала. «С декабря прошлого года город полностью перешел на переработку стоков на новых очистных сооружениях. Станция успешно прошла проверку в условиях паводка, подтвердив свою способность справляться с увеличенными объемами. Оборудование работает стабильно, в рамках опытно-промышленной эксплуатации, которая продлится до октября. По большинству показателей мы уже вышли на предельные нормы, установленные Министерством экологии. Работа по достижению нормативов по нитратам и фосфору продолжается, сейчас мы подбираем оптимальные режимы работы биологической стадии очистки сточных вод для выхода на полную проектную мощность», – заявил директор УМП «Водоканал» Ревды Дмитрий Шуреков.

На проекте реализована автоматизированная трехуровневая система регулирования процессов. Аналитика качества воды будет проводиться на входе, в середине цикла очистки и на выходе. «Данные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации – это основной и единственный подобный объект в Ревде. Вся канализация города поступает именно сюда, поэтому их роль является ключевой. Даже в рамках пусконаладочных работ станция успешно справляется с обработкой стоков. Сейчас мы находимся на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Это необходимо для того, чтобы отладить все технологические режимы и добиться стабильно высокого качества очистки на выходе, независимо от того, какие характеристики имеет сточная вода на входе», – пояснил главный технолог Водоканала Александр Рудой.

Прежние очистные сооружения в Ревде были введены в эксплуатацию еще в 1969 году и принимали стоки города и промышленных предприятий. Технология очистки устарела: прутья решеток сужали каналы, а иловый осадок не удавалось просушить для сельскохозяйственного использования. Оборудование быстро изнашивалось, и главной проблемой оставалось то, что очистные сооружения не могли удалять фосфаты.

Новая станция очистки хозяйственно-бытовых сточных вод была запущена в Ревде в октябре прошлого года. Объект губернатору Свердловской области Денису Паслеру на открытии презентовал Станислав Киселев, гендиректор ГК «КОРТРОС», которая курировала строительство очистных. Компания также реализует один из самых крупных строительных проектов в России: проект КОТ «Академический» стал основой для нового жилого района в Екатеринбурге (застройщиком является РСГ «Академическое»). Помимо жилых объектов «ГК «КОРТРОС» проектирует и возводит в Академическом инфраструктурные объекты.

Ревда, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

