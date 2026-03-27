Школьники из России и Казахстана протестируют кампус УрФУ

В ближайшие выходные, 28-29 марта в Уральском федеральном университете пройдет акция «Тест-драйв в Уральском федеральном». Как сообщили в пресс-службе УрФУ, в Екатеринбург приедут 150 старшеклассников из 12 регионов России и Казахстана, чтобы на два дня погрузиться в университетскую среду.

Для гостей приготовили образовательную и профориентационную программу: их ждут встречи с преподавателями, лекции, мастер-классы и интерактивные занятия по пяти направлениям: гуманитарные науки, экономика и управление, математика и информатика, инженерные и естественные науки. Школьники будут проживать в кампусе УрФУ в Новокольцовском районе.

По итогам программы участники пройдут тестирование. Успешное прохождение очного этапа дает дополнительные баллы при поступлении в УрФУ в 2026/27 или 2027/28 учебных годах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

