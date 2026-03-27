Полицейские задержали мать-одиночку, которая стала курьером мошенников

Полиция задержала 25-летнюю медсестру по подозрению в крупном мошенничестве. Молодая женщина забирала деньги у обманутых пенсионеров и переводила на указанные счета мошенников. Причем сама она была уверена, что работает курьером легально.

Ранее с заявлением в полицию обратился местный житель, ставший жертвой телефонных мошенников. Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что с его счета идут переводы в «недружественное государство», поэтому ему необходимо обезопасить свои накопления. По указанию лжесиловиков мужчина снял со своего счета чуть более 1 миллиона рублей и передал всю сумму незнакомой женщине на улице Таганской.

Оперативники нашли эту женщину. Она признала, что подрабатывает курьером, потому что в одиночку воспитывает 1,5-годовалого ребенка – зарплаты медсестры ей не хватает. Екатеринбурженка рассказала, что разместила в интернете объявление о поиске дополнительной работы. Вскоре с ней связались якобы представители фирмы, которой требовался курьер. В обязанности женщины входило забирать деньги и документы по определенным адресам и переводить через криптообменник на указанные счета. За один рабочий день курьеру обещали 5 тысяч рублей плюс 0,2% от перечисленной суммы. Медсестра говорила, что даже ознакомилась с сайтом компании, которая предложила ей работу, и посмотрела отзывы. Не найдя ничего подозрительного, она согласилась на такую подработку. Уже в полиции она рассказала, что не менее шести раз забирала деньги у пожилых людей. Но 25 марта ее после очередной транзакции задержали. Женщина утверждает, что была уверена в законности своей «работы».

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь, помимо собственных долгов по микрозаймам, фигурантке предстоит возместить ущерб людям, ставшим жертвами мошеннических действий с ее участием, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

