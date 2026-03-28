Четыре человека пострадали в дорожной аварии возле Курганово

На 35-м километре автотрассы «Екатеринбург – Полевской» вблизи села Курганова произошло серьезное ДТП. Как сообщает Госавтоинспекция, столкнулись два автомобиля «Опель» и «Шевроле». Одна из машин перевернулась и улетела в кювет. В аварии пострадали четыре человека. Сейчас на месте находится скорая помощь, медики оказывают необходимую помощь.

На месте ДТП временно введено реверсивное движение транспорта, инспекторы ДПС регулируют поток. Обстоятельства случившегося выясняются, назначена проверка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

