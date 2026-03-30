Три человека погибли в страшном ДТП под Туринском (ФОТО)

Три человека погибли вечером 29 марта в ДТП на 12-м километре автодороги Туринск – Урусово – Благовещенское – Кондрахино.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Рено Логан» при прохождении затяжного поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом марки «МАЗ».
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.
Туринск, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»