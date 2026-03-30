Три человека погибли в страшном ДТП под Туринском (ФОТО)

Три человека погибли вечером 29 марта в ДТП на 12-м километре автодороги Туринск – Урусово – Благовещенское – Кондрахино.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Рено Логан» при прохождении затяжного поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом марки «МАЗ».

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Туринск, Елена Владимирова

