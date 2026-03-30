В Екатеринбурге потеплеет до +21

Наступившая неделя в Свердловской области будет теплой, среднесуточная температура превысит норму на 5-10 градусов.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», температуру и влажность по-прежнему будет определять антициклон, в понедельник – уходящий на восток, в сторону Западной Сибири, а со вторника – новое ядро антициклона, формирующееся над севером европейской части страны. Похолодание ожидается ближе к концу недели, в выходные ожидаются дожди.

Температура воздуха сегодня – до +16 °C, 31 марта и 1 апреля днем – до +18°, 2 апреля – до +21°, 3 апреля – до +17°. Ночью – от +4 до +8 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

