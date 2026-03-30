Полицейских и народную дружину привезли в центр города ради митингов, которые не состоялись

В воскресенье в центре Екатеринбурга было необычно много сотрудников полиции и представителей народных дружин. Скопления людей в форме отмечались на площади 1905 года, у театра драмы, на улице Вайнера. Вероятно, стягивание сил произошло из-за возможных несанкционированных митингов против блокировки Telegram, на которые призывали выходить в соцсетях.

Напомним, ранее в СМИ распространили видео, на котором подростки якобы собрались около управления Роскадарстра на Урале, перепутав его с Роскомнадзором и требуя отменить блокировку «Телеграма». В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области отметили, что это фейк, на видео не Екатеринбург, а Ханты-Мансийск, а звуковая дорожка записи была добавлена из другого источника.

Екатеринбург, Елена Сычева

