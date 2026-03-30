В Екатеринбург приедет ведущая Екатерина Андреева и расскажет о ЗОЖ

В Екатеринбург приедет известная телеведущая Екатерина Андреева, чтобы принять участие в ежегодной выставке «Здравоохранение Урала». Она будет модератором пленарки «Время жить активно: превентивная медицина и инновации долголетия».
Также Андреева проведет открытую встречу с екатеринбуржцами «Красота как образ жизни: личные стратегии и профессиональный взгляд», на которой ответит на вопросы горожан. Вход на мероприятие свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте выставки.
Екатеринбург, Елена Сычева
