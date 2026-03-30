Дендрарий закроют до майских

Дендрарий на улице Первомайской в Екатеринбурге закрывают на просушку, которая продлится около месяца. Сроки зависят от погоды и от состояния дорожек. Посетителей перестанут пускать с 1 апреля.

«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев. Любое механическое воздействие (ходьба, велосипед, самокат) негативно влияет на грунтовые и щебеночно-набивные дорожки. Если накопившейся влаге не дать просохнуть, то почва начнет проседать, на дорожках появятся ямы и трещины», – сообщили в парке.

Екатеринбург, Елена Сычева

