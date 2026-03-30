Заведующая детсадом фиктивно устроила подруг на работу и получала за них зарплату

В Екатеринбурге осуждена бывшая заведующая детским садом компенсирующего вида № 266 Елена Зеленина. Женщина признана виновной в мошенничестве – она фиктивно трудоустроила трех своих знакомых, а зарплату за них получала сама.

Как сообщили в пресс-службе суда, Зеленина оформила трудоустройство в детский сад трех своих подруг: одну – помощницей повара, вторую – уборщицей, третью – кастеляншей. Фактически ни одна из них не работала. Девушки согласились на такое трудоустройство ради записи в трудовой книжке и официального стажа, а свои банковские карты они передали заведующей.

За полтора года на «мертвые души» были незаконно начислены премии и зарплата: более 441 тысячи рублей – помощнику повара, почти 386 тысяч – уборщице и около 137 тысяч – кастелянше.

Елене Зелениной назначили наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью по управлению в сфере образования на срок 3 года.

Также с Зелениной взыскано 960 тысяч рублей причиненного ущерба в бюджет города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

