Пожароопасный сезон в Свердловской области начнется 15 апреля

Правительство Свердловской области утвердило дату начала пожароопасного сезона в регионе. Для большинства муниципалитетов он стартует 15 апреля, для северных территорий – с 20 апреля.

В период ограничений запрещено сжигать сухую траву, разводить костры в лесах и жечь порубочные остатки от заготовленной древесины. Владельцы садовых участков обязаны соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. Мангалы и жаровни нужно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек. При этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Открытый огонь можно разводить на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки и в 100 метрах от кромки леса.

«В преддверии пожароопасного сезона мы усилили группировку сил и средств для тушения лесных пожаров. В ее составе – более 4,3 тысячи человек, 1,9 тысячи единиц техники и почти 9 тысяч единиц пожарного оборудования. С начала пожароопасного сезона будут работать патрульные группы. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов. Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и, несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности», – сообщил губернатор Денис Паслер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube