Пьяная мать избила ребенка в екатеринбургском дворе. ЧП заметила Екатерина Мизулина

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) в отношении нетрезвой женщины, которая избила своего ребенка во дворе дома на ул. 40-летия ВЛКСМ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось вечером 27 марта. Ребенку 10 лет. «Прокуратура проверит органы системы профилактики на предмет работы с указанной семьей по пресечению правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних», – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело также находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

Сегодня утром об избиении ребенка, видеозапись которого с камер наблюдения попала в интернет, написала в телеграм-канале общественница Екатерина Мизулина. «Почти во всех пабликах сейчас публикуют кадры, на которых нетрезвая женщина жестоко избивает сына у подъезда в Екатеринбурге. Просто невозможно на это смотреть… Кто знает, может быть, в семье постоянно такое происходит», – пишет Мизулина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube