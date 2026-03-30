В Екатеринбурге начали набирать волонтеров на Международный фестиваль молодежи

В Екатеринбурге объявили набор волонтеров для Международного фестиваля молодежи, который пройдет в сентябре этого года. Участие в самом мероприятии примут 10 000 человек, а для обслуживания площадок потребуется около 2000 добровольцев.

«Ребята помогут иностранным и российским делегациям, поработают с медиа, займутся логистикой, контентом и атмосферой события. Всего – 17 направлений работы. До фестиваля участников ждут обучение, практика, встречи с экспертами и большое сообщество единомышленников», – сообщают организаторы фестиваля.

Набор будет идти среди зарегистрированных пользователей портала добро.рф. Причем для участия в МФМ нужно пройти авторизацию до 31 марта, то есть до завтра.

Екатеринбург, Елена Сычева

