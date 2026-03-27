Энергетики проверили тепловизором магистральные ЛЭП в Свердловской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили тепловизионный контроль 239 км линий электропередачи 220 кВ в Свердловской области. В том числе проведено обследование энергообъекта системного значения, который участвует в схеме выдачи мощности Среднеуральской ГРЭС и обеспечивает транзит электроэнергии в Курганскую область.

Диагностика с применением тепловизора проводится без отключения электросетевого оборудования и позволяет выявить неисправные контактные соединения проводов. Полученную информацию учтут при планировании ремонтов.

Всего в текущем году специалисты МЭС Урала обследуют с помощью тепловизоров более 1 тыс. км на 11 ЛЭП 220-500 кВ в Свердловской области. Объекты обеспечивают передачу электроэнергии с Воткинской ГЭС, Рефтинской и Верхнетагильской ГРЭС, Белоярской АЭС. От их надежной работы зависит электроснабжение крупнейших потребителей, включая металлургические, машиностроительные и электротехнические предприятия Свердловской области.

