Понедельник, 30 марта 2026, 17:03 мск

На трассе в Тюмень введут реверс

На трассе Екатеринбург – Тюмень завтра введут реверсивное движение в районе Белоярского. Там идет капремонт дороги. Реверсивное движение будет действовать час, с 10 до 11 утра.

«Планируются работы по монтажу балок пролетного строения. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», – сообщили в Уралуправтодоре.

Белоярский, Елена Сычева

