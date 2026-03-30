На трассе в Тюмень введут реверс

На трассе Екатеринбург – Тюмень завтра введут реверсивное движение в районе Белоярского. Там идет капремонт дороги. Реверсивное движение будет действовать час, с 10 до 11 утра.
«Планируются работы по монтажу балок пролетного строения. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», – сообщили в Уралуправтодоре.
Белоярский, Елена Сычева
